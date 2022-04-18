Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı

Sonbaharda yapılması beklenen Ticaret Odası seçimlerinde Gönen İş dünyasının 2 güçlü ismi aday oldu. Mutlular Grup Yönetim Kurulu 2. Başkanı İsmail Mutlu, Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlığına, Deri İşadamları Derneği ve Gönen Deri OSB Başkanı Yusuf Çetinkaya ise Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı. Mutlu ve Çetinkaya ortak yaptıkları açıklamada “Üyelerimiz ve Gönen’imize hizmet edebilmek için omuz omuza birlikte çalışacağız” dediler.

Ticaret Odasında seçim yarışı başladı. Gönen Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığına, Gönen iş dünyasının iki önemli ismi adaylığını açıkladı. Mutlular Grup Yönetim Kurulu 2. Başkanı İsmail Mutlu, Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Deri İşadamları ve Sanayiciler Derneği ile Gönen Deri Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yusuf Çetinkaya ise Ticaret Odası Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ekip ruhuyla çalışacaklarını dile getiren İsmail Mutlu ile Yusuf Çetinkaya, adaylıklarıyla ilgili “Üyelerimize, Gönen’imize hizmet etmek için birlikte yola çıktık. El ele omuz omuza birlikte çalışacağız. Hayırlı olsun” dediler.