Gönen Süt Üreticileri Birliğinde Yüksel Sarık güven tazeledi

Gönen Süt Üreticileri Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi. Seçime Tek Liste ile Giren Yüksel Sarık Güven Tazeledi.

Genel Kurula, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, CHP İlçe Başkanı Ünsal Acar,AK Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, BBP Başkanı Tarık Akyüz, Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Emiral ile Süt bİrliğine üye yaklaşık 400 üye Katıldı.

Divan teşekkülünün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunmasının ardından seçime tek liste ile giren mevcut başkan Yüksel Sarık bir konuşma gerçekleştirdi. Sarık; “Günün gerçeğini yakalamak adına devletimizin süt üretimine bakışı sütümüzün kalitesini arttırmak yönünde olduğunu söyleyebilirim. Sütü sınıflandırması kaliteye fiyat farkı vermesinin temelinde bu düşünce yatmaktadır. Zaman zaman yaptığımız süt kontrolleri sayesinde ilçemizin, kriterlere çok yakın olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu durumun elimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Hareket noktamız her zaman üretici taraflı olmuştur. Birliğimizin hedefi üreticinin yerelde ve genelde ihtiyaçlarını isteklerini ve sıkıntılarını dile getirip çözüm ortağı olmaktır. Değerli üreticiler dünyanın ve ülkemizin gerek pandemi gerek ekonomik şartlar dolayısıyla içerisinde bulunduğu kriz malumunuzdur. Üreticimizin mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Görev süremiz boyunca köylerimize süt toplama merkezleri inşa ettik. Mevcut süt toplama merkezlerine malzeme yardımı yaparak, elimizden geldiğince ve bütçemizin imkanı dahilinde köylerimize, kooperatiflerimize gerekli maddi yardımları yapıp, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık, çalışacağız.Bizler karda, kışta, yazda, sabahın köründe, gecenin karanlığında, düğünümüzde, cenazemizde tatili olmayan mazereti bulunmayan bir iş yapıyoruz. Bizler sıkıntıları dinleyerek değil, yaşayarak öğrendik. Bu yüzden, bizim istikametimiz her zaman için doğruyadır, adaletedir" dedi.