Gönen Oya Festivaline hazır

Gönen Belediyesi tarafından bu yıl 13. düzenlenecek olan “Ulusal Oya ve Çeyiz Fuarı kapsamında bu yıl ünlü sanatçılar sahne alacak.

6 Eylül Gönen’in kurtuluş şenlikleri kapsamında hazırlanan etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, “Yemyeşil doğası, dünyaca ünlü kaplıcaları ve dört bir köşesi ayrı güzelliklerle dolu şehrimizin kültür ve sanat değerlerine sahip çıkmak adına 13. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali’ni düzenliyoruz. Pandemi sonrası normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde halkımızın sosyal hayatına yeniden canlılık kazandırmak istiyoruz. Hepimiz çok zorlu dönemlerin içinden geçmeye ve her geçen gün artan felaketlere şahitlik etmeye devam ediyoruz. Bir arada olmaya, paylaşmaya ve olan biteni tartışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bir an önce festivalde buluşmak dileğiyle gelin hep birlikte eğlenelim” dedi.