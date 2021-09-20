Gönen, Motokros şampiyonasına hazır

Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak yarışları 25-26 Eylül tarihlerinde Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros parkurunda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en modern ve yenilenen pisti ile iddialı parkurunda gerçekleştirilecek şampiyonaya çok sayıda sporcunun katılımı beklenmekte.

Hem fiziki anlamda hem de metropollere olan yakınlığı ile Türkiye’nin en modern parkuruna sahip Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkurunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak Yarışlarına Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi, Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, Ata Kahvecioğlu, Volkan Özgür, Berkay Kocakaya gibi bir çok şampiyon sporcunun katılımı beklenmekte.

25 Eylül Cumartesi günü sıralama yarışlarının yapılacağı şampiyonada 26 Eylül Pazar günü sporcular hem dereceye girebilmek hem de birinci olarak sürpriz hediyeleri kazanmak için yarışacaklar.

Gönen Belediyesi ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı 2100 metre uzunluğunda 5 büyük ve 7 küçük rampanın olduğu parkurda yapılacak şampiyonaya çok sayıda motor sporları sevenleri ile çeşitli dernek ve kulüplerin katılım göstereceği bilgisi verildi. Ayrıca; çeşitli kuruluşlar ve firmalarının çeşitli hediyeleri sporcu ve sporseverler ile buluşacak.

Parkurun hazırlıklarını tamamlayan Memduh Şenkalaycı ve Zeynur Öztürk yaptıkalrı açıklamada; " Türkiye’nin en modern parkurunun hazırlıklarını tamamladık. Şampiyonaya çok sayıda şampiyon sporcumuz katılacak. Cuma gününden itibaren Balıkesir’in Gönen İlçesinde adrenalin ve heyecanın doruk yapacağı Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak Yarışlarına tüm sporseverleri bekliyoruz. Pişman olmayacaklar" dediler.