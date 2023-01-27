Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı kadın çiftçilere KADES uygulaması eğitimi verdi

Balıkesir’in Gönen İlçesinde Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele kades uygulaması eğitimi verdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gönen İlçe Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele “6284 Sayılı Kanun ve KADES” uygulaması anlatıldı ve cep telefonlarına uygulama indirilerek kullanımı hakkında bilgi verildi.