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Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı kadın çiftçilere KADES uygulaması eğitimi verdi
Balıkesir’in Gönen İlçesinde Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele kades uygulaması eğitimi verdi.
BALIKESİR 27.01.2023, 21:17
Balıkesir’in Gönen İlçesinde Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele kades uygulaması eğitimi verdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gönen İlçe Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele “6284 Sayılı Kanun ve KADES” uygulaması anlatıldı ve cep telefonlarına uygulama indirilerek kullanımı hakkında bilgi verildi.