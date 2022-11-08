Gönen Havutça kırsal mahallesinde yangın çıktı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Havutça kırsal mahallesinde anız yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Havutça kırsal mahallesinde otluk alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Gönen Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.