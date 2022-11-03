Gönen Geyikli kırsal mahallesinde yangın çıktı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Geyikli kırsal mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Geyikli kırsal mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Gönen Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.