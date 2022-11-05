Gönen Bakırlı kırsal mahallesinde yangın çıktı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Bakırlı kırsal mahallesinde sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Bakırlı kırsal mahallesinde sazlık alanda çıkan yangına Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Gönen Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.