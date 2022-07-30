Gönen 2. Bisiklet Festivali başladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Belediyesi ve Gönen Ticaret Odasının ev sahipliğinde ilçede bu yıl 2. gerçekleştirilen üç gün sürecek Bisiklet Festivali başladı.

Nail Gönenli Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen açılış töreninde Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ve İzmir Pedallarımın Altında Bisiklet Derneği Başkanı Metin Çelik ile birlikte katılımcı bisiklet severleri selamladılar. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz açılış töreninde yaptığı konuşmasında ”Öncelikle ilçemize hepiniz hoş geldiniz, pandemi nedeniyle ilkini yapıp iki yıl mecburi ara verdiğimiz Bisiklet Festivalinde sizleri tekrar görmekten çok mutluyum. İlçemiz ve bölgemiz bisiklet kullanımına çok uygun bir şehir. Üç gün boyunca çeşitli parkurlarda gerçekleştirilecek olan festivalimizde tüm katılımcılara şimdiden keyifli sürüşler diliyorum. Dernek Başkanımız Metin Çelik’e ve Sebile Cumhur Küçükakın’a katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. 210 kişinin pedal çevireceği ve üç gün sürecek olan festival toplamda 126 km’den oluşuyor. Parkur; Keçeler, Çınarlı, Üçpınar, Hacıvelioba, Gönen Şehir Merkezi, Gündoğan, Dereköy, Sarıköy, Ulukır, Denizkent, Güneşli, Balcıdede, Balcı, Ekşidere, Gönen Barajı, Kumköy, Muratlar, Karaağaçalan, Bakırlı turu ile son bulacak.