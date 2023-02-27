GÖNDAK doğal afetler ile ilgili Gönen halkına eğitim verdi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde GÖNDAK (Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği) Gönen’li vatandaşlar ile buluştu ve afetler ile ilgili eğitim verdi.

Gönen Belediyesinin ve Gönen Kent Konseyinin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim" Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde GÖNDAK derneği tarafından Gönen’li vatandaşlara deprem ile ilgili ve acil ilk yardım eğitim verildi. Dernek başkanı Kadir Akbulut, asrın felaketinde bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılımlarını ve yaşadıklarını aktarırken Gönen halkına deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. Eğitime yoğun katılım gözlerden kaçmazken Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz bu tür uygulamalı eğitimlerin ve bilgilendirmelerin devam edeceğini söyledi.