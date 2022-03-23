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Gömeç’te Kilit Parke Taş Beton Blok Üretim Tesisi hizmete girdi

Balıkesir’!in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu ’Kilit Parke Taş Beton Blok Üretim Tesisi’ görkemli bir törenle hizmete girdi.

BALIKESİR 23.03.2022, 15:15
Gömeç’te Kilit Parke Taş Beton Blok Üretim Tesisi hizmete girdi

Balıkesir’!in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu ’Kilit Parke Taş Beton Blok Üretim Tesisi’ görkemli bir törenle hizmete girdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in yanı sıra Altınova eski Belediye Başkanı Asım Sürer, ilçenin daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun hazır bulunduğu açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kurban kesimi ve ardından dualar okunmasının ardından tesisin açılış kurdelesi Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve daire amirleri tarafından kesildi. Tesisin üretim makinelerinin düğmesine ise iki belediye başkanı basarak resmi üretime start verdi.

Açılış töreninde konuşan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Gömeç’in kendi öz kaynaklarıyla geleceğe yönelik yatırım yaptığını belirterek, “Biz bu işe hem istihdam sağlayabilmek hem de ilçemizin yolları için ihtiyaç duyduğumuz kilit parke taşları ihtiyacımızı karşılayabilmek amacıyla girdik. Biz bu tesisi bir yıllık süreçte tırnaklarımızla kazıya kazıya bu seviyeye ulaştırdık. İyi bir şey yaptığımıza inanıyorum. Şimdiye kadar 2 bin metrekarelik bir alanda kullanılabilecek kilit parke taşlarını da ürettik. İnşallah biz bu işi uzun vadede Gömeç’imiz için çok daha iyi seviyeye ulaştıracak ve buraya entegre bir tesis haline getiirebileceğiz. Şu an için halen daha eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri de yavaş yavaş tamamlayacağız. Gömeç bu işten yeteri kadar fayda sağlayabilirse, halkımızda bu tesisin ilçeye katkılarını görebilecektir” dedi.

Törene katılan konuk Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de gazetecilere yaptığı açıklamada, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ı ilçeye kazandırdığı tesis için kutlayarak, “Bu tesis Gömeç’in alt yapılarıyla ilgili önemli aşama kaydedecek ve belediye için maliyet ve istihdam anlamında faydalı olabilecektir. Tabi burada amaç, Gömeç Belediyesi’nin ihtiyacı olan kilit parke taş ürününü kendi üretmesi ve bir yandan da ilçenin istihdamına bir nebzede olsa katkı bulunmaya yöneliktir. Böyle tesislerin her ilçede istihdam bakımından açılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Kilit Parke Taş Beton Blok Üretim Tesisi açılı töreni, pilav-ayran ikramıyla sona erdi.

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