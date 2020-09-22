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Gömeç’te çöplük yangını korkuttu

ÇÖPLÜK YANGINI

BALIKESİR 22.09.2020, 14:48
Gömeç’te çöplük yangını korkuttu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çöplük yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, eski çöplük alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri iki saatlik çabalar neticesinde yangını söndürdü. Yangının söndürülmesi ile evredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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