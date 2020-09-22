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Gömeç’te çöplük yangını korkuttu
ÇÖPLÜK YANGINI
BALIKESİR 22.09.2020, 14:48
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çöplük yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, eski çöplük alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri iki saatlik çabalar neticesinde yangını söndürdü. Yangının söndürülmesi ile evredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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