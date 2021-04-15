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Gömeç’te Alparslan Türkeş unutulmadı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gömeç İlçe Teşkilatı tarafından, MHP’nin kurucu Genel Başkanı ve ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş ölümünün 24. yıldönümünde lokma hayrı ile anıldı.

BALIKESİR 15.04.2021, 15:43
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Gömeç’te Alparslan Türkeş unutulmadı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gömeç İlçe Teşkilatı tarafından, MHP’nin kurucu Genel Başkanı ve ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş ölümünün 24. yıldönümünde lokma hayrı ile anıldı.

Gömeç Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen lokma hayrına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, "Bugün rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümünün 24. seneyi devriyesi sebebiyle yaptığımız mevlit ve lokma hayrımıza vatandaşlarımızın dua ve ilgileri yoğun oldu. tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, davamızın önderi başbuğumuza yüce Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.
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