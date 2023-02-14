Gömeçliler deprem bölgesi için seferber oldu

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem sonrasında Balıkesir’in Gömeç ilçesi bölgeye yardım göndermek için adeta seferber oldu.

Gömeç Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilk günden itibaren ilçe halkı büyük bir ilgi gösterdi. Deprem bölgesinde ihtiyaç olan gıda, giyim, temizlik malzemesi gibi ürünler Gömeç Belediyesi organizasyonunda toplanarak deprem bölgelerine kamyonlar ile sevk edildi. Çalışmaları Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam bizzat sahada yönetti.

Ayrıca deprem bölgesinden gelen vatandaşlara da Gömeç halkı ve Gömeç Belediyesi destek vermeye devam ediyor.