Gömeç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı kutlandı

Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı törenlerle kutlandı. Törenler, Belediye önünden Bandırma Bando Ekibi eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başlarken, Cumhuriyet Meydanında şiirler okundu ve halk oyunları sahnelendi.

Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşüne Kaymakam Şeref Gülyer ile Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenkler konurken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Bu gün Gömeç’imizin 100’ncü kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz. İlçemiz 100 yıl önce düşman işgalinden kurtuldu. O günden bu yana da yabancı ayağı basmadı. Kendi kanunlarımızla kendi kendimizi yönetiyoruz. Bu gün gurur günümüz. Bu gün Gömeçlilerin bayramıdır” dedi. Başkan Himam’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Ayvalık’tan gelen Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren de kendi yazdığı Çanakkale adlı şiiri okudu. Evren’in şiiri büyük alkış aldı. Şiirlerin ardından Burhaniye Misya Halk Oyunları Ekibinin gösterileri de törenlere renk kattı.