Gömeç’i yasa boğan kaza

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, traktörün çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, C.O. isimli kişi traktörle geri geri manevra yaparken, 40 yaşındaki Murat Tekin’e çarptı. Tekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İlçenin sevilen kişilerinden 2 çocuk babası Tekin’in ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.