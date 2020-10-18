Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
ATÖYYEDE YER ALANLAR
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde öğrencilerin yararlanabilmesi için tasarım ve beceri atölyeleri açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz ve Hayırsever Vekili Mehmet Sinirlioğlu’nun açılışını yaptığı Tasarım Beceri Atölyeleri, katılımcılardan büyük beğenisini kazandı. 3D yazıcılar, bilgisayarlar, mikroskoplar ve benzeri öğrencilerin analitik ve bilişsel düşünce dünyalarını zenginleştirecek materyallerle donatılan atölyelerde hizmete açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, “Öğrencilerin bu imkanlara sahip olmalarından dolayı çok mutluyum. İlçemiz öğrencilerine bu imkanı sağladıkları için Hayırsever Angelika Avşarcan ve vekili Mehmet Sinirlioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Mehmet Sinirlioğlu’da Gömeç gençlerine bu imkanı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencilerin en iyi imkanlara sahip olması için her zaman çalışmaya hazırız. Eğitime katkı vermekten dolayı mutluyuz” diye konuştu.
Tören sonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, Mehmet Sinirlioğlu’na günün hatırasına hazırlamış oldukları hediyeleri takdim etti.
Gömeç Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılış törenine Hayırsever Angelika Avşarcan’a vekaleten Mehmet Sinirlioğlu ile Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
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