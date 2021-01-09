Gömeç polisi gazetecileri unutmadı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis memurları 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü unutmadı.

Gömeç ilçe Emniyet Amiri Murat Görgülü, beraberinde Polis Merkezi Sorumlusu Komiser Yardımcısı Behzat Demirbilek ile birlikte ilçenin tek resmi gazetesi olan Gömeç Postası’nı ziyaret etti.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Cengiz Cesur’a, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajını ileten İlçe Emniyet Amiri Murat Görgülü, getirdiği pasta ile nazik bir jest yaptı.

Görüşmede, gazetecilerin kamuoyunu toplumsal olaylar sırasında doğru bilgilendirmesinin önemine işaret edildi.