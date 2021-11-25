Gömeç İtfaiyesinde hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği, birim personellerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Hem teorik hem uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, personelin ilk yardım ve yangına müdahale konularında daha bilinçli hareket tarzı ile farkındalık kazandırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “Personelimize hizmet içi eğitimi ile yangın ve kaza vakalarında yapılması gerekenler, teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor. Bu tarz eğitimler çok yararlı oluyor. Her birimde bu tarz eğitimlerle olabilecek olan hataları neredeyse hiç olmayacak düzeye indirme imkanı buluyoruz.”dedi.