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Gömeç Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, uzun zamandır yapımı için yoğun emekler verilen Gömeç Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

BALIKESİR 12.04.2022, 09:52
Gömeç Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, uzun zamandır yapımı için yoğun emekler verilen Gömeç Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Hastanenin hizmete girmesinden önce AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastanenin Başhekimi Dr. Fatih Yavuz’dan bilgiler alan Aydemir ve Uslu, hastanenin eksikliklerinin bir an önce tamamlanması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerinin sürdüğünü ifade ettiler.

Son derece modern bir bina içerisinde hizmet vermeye başlayan Gömeç Devlet Hastanesi sayesinde Gömeç halkının çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi olmak zorunda kalmayacağını belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, hastanenin ilçeye kazandırılması konusunda uzun bir sürecin geride bırakıldığını ve bu süreç içerisinde AK Parti’li tüm milletvekillerinin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar arasında adeta mekik dokuduklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Uslu: “Bu gurur hepimizin”

Büyük emekler sonucunda hastanenin Gömeç halkına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu ise, “İlçemize böylesi modern ve donanımlı bir hastaneyi kazandırabilmenin gururu başta bize güvenen Gömeç halkı olmak üzere hepimizindir. Hastanenin ilçemize kazandırılması için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız ve partimizin Balıkesir milletvekilleri adeta seferber olmuşlardı. Bir önceki dönem milletvekillerimizin çabalarıyla hastane arazisinin tahsisi ve akabinde de inşaatı için yoğun bir yol kat etmiştik. En çok zorlandığımız pandemi sürecinde de partimizin Balıkesir milletvekillerimizin yoğun girişimleriyle hastanemizin donanımı ve tefrişatı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığı olarak bizlerin bu konudaki yoğun taleplerimize her zaman olumlu yaklaşan ve bıkmadan usanmadan ilçemize kazandırmak istediğimiz hastanenin tüm gereksinimlerinin sağlanabilmesi için bizlere destek veren milletvekillerimiz ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni devlet hastanemiz hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Herkese sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Gömeç Devlet Hastanenin önümüzdeki haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ya da bakanlık nezdindeki temsilcilerin de katılımıyla resmi açılışının yapılmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında.

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