Gömeç CHP “Ahmet Ercan” dedi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı’nın 17 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü ilçe kongresinde, 28 delegenin oyunu alan Ahmet Ercan yeni ilçe başkanı olurken, diğer aday Melih Bağcı ise 20 oyda kaldı.