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Seyitgazi’de Vali Yıldız’ın da katılımı ile şehit aileleri, gaziler ve muhtarlara yönelik iftar programı
Gömeç CHP “Ahmet Ercan” dedi
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı’nın 17 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü ilçe kongresinde, 28 delegenin oyunu alan Ahmet Ercan yeni ilçe başkanı olurken, diğer aday Melih Bağcı ise 20 oyda kaldı.
BALIKESİR 18.04.2022, 08:42
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı’nın 17 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü ilçe kongresinde, 28 delegenin oyunu alan Ahmet Ercan yeni ilçe başkanı olurken, diğer aday Melih Bağcı ise 20 oyda kaldı.