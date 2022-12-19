Gömeç Belediyesi’nden gençlere halı saha

Balıkesir’in Gömeç Belediyesi öz kaynakları ile Hacıoğlu Mahallesine yaptırdığı halı sahanın açılışını gerçekleştirdi.

Hacıoğlu Mahallesinde yapımını Gömeç Belediyesi öz kaynaklarıyla tamamlanan Halı Sahanın açılışı Belediye Başkanı İrem Himam tarafından gerçekleştirildi. Gömeç Belediyespor ve Hacıoğlu gençlerinin oynadığı gösteri maçının başlangıç vuruşunu yapan Başkan İrem Himam "Bu tesisin Hacıoğlu’na ve Gömeç’e hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Açılışa CHP Gömeç İlçe Başkanı Ahmet Ercan, Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Targay, Hacıoğlu Muhtarı Muhlis Erdinç ve çok sayıda mahalleli katıldı.