Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşması ilgi çekti

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar gökyüzünde Türk bayrağını andıran ay ile yıldızı ilgi ile izledi. Yurdun dört bir yanında güneşin doğmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.

Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Jüpiter gezegeninin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Ören Mahallesinde sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Görüntünün çok ilgi çektiğini anlatan emekli astsubay Mustafa Dirlik, "Bu ay gökyüzünde ilginç şekiller beliriyor. Ay hilal şeklini alırken, karşısında beliren Jüpiter gezegenine yaklaştığı anda Türk bayrağını andıran görüntü ortaya çıkıyor. Biz de bu gün bol bol fotoğraf çektik” dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi de, gökyüzündeki ay yıldızın çok ilgi çektiğini söyledi.