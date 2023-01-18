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Gökkuşağı büyüledi
Burhaniye ilçesinde, iki günden beri düşen yağmurlar çiftçileri sevindirirken, yağmur sırasında oluşan gökkuşağı da büyüledi.
BALIKESİR 18.01.2023, 13:00
Burhaniye ilçesinde, iki günden beri düşen yağmurlar çiftçileri sevindirirken, yağmur sırasında oluşan gökkuşağı da büyüledi.
Edremit Körfezinin değişik yerlerine düşen yağmur çiftçileri sevindirdi. Vatandaşlar, yaşanan kuraklığın ardından düşen yağmurun mutluluğunu yaşarken, Körfez Havalimanı yakınında oluşan gökkuşağı da büyüledi. İzmir-Çanakkale yolundan geçen vatandaşlar, gökkuşağını seyrederken, bol bol fotoğraf çekti.