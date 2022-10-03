Gökçeyazı üreticilerini rahatlatacak tarım rampası hizmete girdi

İvrindi yöre çiftçisinin yetiştirdiği ürünlerin nakliyesinde kullanılacak olan yükleme rampası hizmete girdi. Yıllardır çiftçinin istediği yükleme rampası Başkan Yusuf Cengiz çabası ile hizmete girdi

Yıllardır yapımı istenilen rampanın çiftçi ve üreticiler için önemine dikkat çeken İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz; “Hizmete giren yükleme rampası Gökçeyazı ovasında üretim yapan değerli çiftçilerimize ve çevre bölgedeki üreticilerimize hitap edecek. Bölge üreticilerimizin temel ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Ardıçtepe barajından beslenen Gökçeyazı ovasında üretim yapan üreticilerimizin nakliye işlemlerini artık bu rampadan gerçekleştirebilecekler. Üretim anlamında geniş yelpazeye sahip olduğu için tarım rampasının yapılacağı pilot bölge olarak burayı tercih ettik. İlçe olarak sulak arazi bakımından oldukça verimli konumdayız. Üreticilerimiz yeter ki üretim gerçekleştirsinler. Bizler istenilen bölgeye talep doğrultusunda tarım rampası yaparak çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırma gayretinde olacağız” dedi.

Yükleme rampasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken yöre çiftçisi, “Rampanın yapımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Cengiz’e teşekkür ettiler. Rampa hem tekerlekli hem de damperli römorklar başta olmak üzere kamyonların yükleme yapabileceği şekilde inşa edildi..

Bölge çiftçisinin talepleri için belediye imkanları ölçüsünde hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Yusuf Cengiz; “Çiftçimiz için yükleme rampası önemli bir eksikti. Rampa ile çiftçi ve üreticilerimiz bölgemizde üretilen domates, salçalık biber ve benzeri tarım ürünleri için rahatlıkla yükleme yapabilecekler. Bölge çiftçimize hayırlı olsun” dedi.