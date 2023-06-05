Geri dönüşümden sanat sokağı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, çevreden topladıkları atık kapaklarla oluşturdukları eserleri okulun koridorlarında sergilediler.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı, “Geri Dönüştürüyoruz, Sanatla Buluşturuyoruz” projesi kapsamında doğaya atılan geri dönüşüm için elverişli olan materyaller toplanarak sanat eserleri oluşturuldu. Yapılan eserler okulun koridorlarına asılarak öğrencilere çevre farkındalığı aşılandı. Çalışma çerçevesinde okulun koridorunda, "Geri Dönüşüm Sanat Sokağı" açıldı. Açılışa Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur da katıldı.

Bandırma Belediyesi’nin “Atık Pil Toplama” projesinde okul olarak toplanan atık piller Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur’a teslim edildi. Karşılığında Başkan Yardımcısı Onur, okula top hediye etti.