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Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yeni atanan müdürler göreve başladı

MUSTAFA CANSEVEN, GENÇLİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ OLDU

BALIKESİR 09.11.2020, 14:24
Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yeni atanan müdürler göreve başladı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni kurulan müdürlüklere atamalar yapıldı. Gençlik Müdürlüğüne Mustafa Canseven, Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Bilal Gölen ve Yurtlar Müdürlüğüne Sevilay Erişen atandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni kurulan 3 müdürlüğe atama yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’ndan alınan bilgiye göre, Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ’Gençlik Hizmetleri Müdürü’, Bilal Gölen Spor Hizmetleri Müdürü ve Sevilay Erişen’de Yurt Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Yeni atanan 3 yeni müdür bugün itibari ile görevine başladı.

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