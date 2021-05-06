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Gençlerden yoksul evlere erzak yardımı

Manyaslı gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve hayırseverler tarafından hazırlanan erzak kolilerini kırsal mahallelerimizde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.

BALIKESİR 06.05.2021, 18:21
Gençlerden yoksul evlere erzak yardımı

Manyaslı gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve hayırseverler tarafından hazırlanan erzak kolilerini kırsal mahallelerimizde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.

Manyaslı gençler Fatih Özel ile birlikte ilden gelen ve gençlik merkezinde hazırlanan erzak yardım paketleri muhtarlardan gerçek ihtiyaç sahiplerinin isimleri alınarak gönüllü gençler ile birlikte kırsal mahalleler de dağıtımı gerçekleştirildi. Gençlik lideri Fatih Özel “Ramazan infak ve ikram ayıdır” prensibiyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin hayırseverlerinde katkılarıyla hazırladıkları erzak paketlerini kırsal mahallelerde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımlarının yapıldığını, gönüllü gençler de yardımlaşma ve şükür ahlakının yerleştiğini ve bir yardımlaşmaya emekleriyle katkı sunarak bunu gösterdiklerini belirtti.
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