Gençler ve çocuklar Kepsut’ta festival havasında eğlendi

Kepsut Belediyesi Kültür Yolu Projesi’yle Kepsutlu çocuklar ve gençler, etkinliklerin doyasıya tadını çıkardılar.

Kepsut Belediyesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü maddi katkılarıyla düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği projeyle her yaş grubundan çocuk ve gençler hem doğayla iç içe eğlendiler hem eğitim aldılar hem de konser ve sosyal etkinliklerin doyasıya tadını çıkardılar.

Proje dahilinde düzenlenen çeşitli yarışmalarla ödüllerine de kavuşan gençler için Kepsut Kültür Yolu Projesi unutulmaz anılarda yerini aldı. Uçurtma şenliğinden tiyatro etkinliğine, müzik dinletilerinden doğa gezilerine birçok etkinliğin ve eğitimin yer aldığı Kepsut Kültür Yolu Projesi ilçede büyük ilgi altında gerçekleştirildi.