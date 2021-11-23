Gençler Tekno-Girişimci zirvesinde buluştu

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinesinde gerçekleştirilen “Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi” başladı. 26 Kasım’a kadar devam edecek zirve kapsamında her gün 09.00-14.30 saatleri arasında konuşma ve panel, 14-30-17.30 saatleri arasında kariyer günü, seminer ve atölye çalışması etkinlikleri gerçekleştirilecek.

32 adet stant, 20 atölye, 3 seminer ve 3 yarışmanın düzenleneceği; yarışmacıların çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi’nde, Günlük 500’ün üzerinde katılımcı ile toplamda 3 bine yakın genç, karar alıcılar ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulacak.

Erasmus+ Programı Gençlik Diyalogu kapsamında desteklenen ve lise ve üniversite çağındaki genç neslin 21’nci yüzyıl becerileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi’nin açılışına Vali Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı’nın yanı sıra teknolojiyle ilgili birimlerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ayşe Pınar Dülken: “Öğrenciler ürünlerini sergileyebilecek”

Programın açılışının ardından hazırlanan stantlar gezilerek görevlilerden bilgi alınırken, Projenin kurucuları Ayşe Pınar Dülker ile Ümit Yel proje hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli Ayşe Pınar Dülker, “2019 yılında destek aldığımız bir projeydi bu. Erasmus + kapsamında desteklenmekte ve yaklaşık 33 bin Avro bütçesi var. Biraz pandemi nedeniyle sekteye uğrayan faaliyetlerimiz var. Ancak biz onu biraz avantaja çevirdik. Biz projeyi ilk tasarladığımızda teknoloji ve girişimcilik üzerine bu kadar yaygın çalışmalar yoktu. Ancak üzerinden iki yıl gibi bir zaman geçtiği için daha önceki çalışmalar güncellendi ve daha verimli bir hale geldi. O yüzden biz projeyi avantaja çevirerek bugün burada hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, hem Balıkesir Üniversitesi’nin hem de Sayın valimizin desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Balıkesir’de biz hem teknoloji hem de fuar çalışmaları alanında bir açık olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz ürünlerini üretiyorlar ama bunu sergileyecekleri, ticarete dökebilecekleri bir alan yok. O yüzden bu açıdan da Balıkesir için bir yenilik olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Ümit Yel: “Gençlere yol göstermek istedik”

Proje yürütücüsü Ümit Yel ise yaptığı açıklamada, “Proje şu şekilde ortaya çıktı; öğrencilerimiz özellikle robotik kodlama eğitimlerinde çok fazla proje tabanlı çalışıyorlar. Öğrencilerin proje tabanlı çalıştıklarında ürünler ortaya çıkarıyorlar. Bu ürünler tabi ki pazarlama için bir beceriye sahip olması gerekiyor. Özellikle nasıl sunum yapacaklar, ürün gerçekten faydalı mı veya verimli mi bununla ilgili becerilere sahip olması gerekiyor. Aslında proje fikri de buradan ortaya çıktı. Öğrencilerin robotik kodlama ve STEM eğitiminde ortaya çıkarmış oldukları ürünlerin girişimcilik ruhuyla pazarlama becerisi kazandırmak için projeyi başlattık. Gözlemlediğimiz kadarıyla lise ve üniversite öğrencilerimizin çok güzel iş fikirleri var. Ama bunları maalesef ortaya çıkarma veya hibe desteği alma konusunda sıkıntıları var. Nereden hibe alacaklarını veya proje fikirlerini nasıl geliştireceklerini, kimlere danışmaları gerektiği konusunda maalesef bilgi ve becerileri yok. Projenin bir amacı da aslında bu. Öğrencilerimizin; özellikle gençlerimizin lise ve üniversite gençlerimizin kariyer planlama becerilerini geliştirmek” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı:

“Teknoloji ve girişimcilik gençlerle buluşuyor”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı da böyle bir projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerle birlikteyiz. Teknoloji, girişimcilik ve gençleri bir araya getiren bir proje kapsamında bir aradayız. Bölgedeki şehirlerden de gençlerimiz hem projelerini hem deneyimlerini paylaşmak adına burada. Yaklaşık dört gün sürecek bu program Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde gençlerin girişimci ve teknolojiyi kullanma becerilerine katkı sağlayacak seminerlerle, konferanslarla, yarışmalarla, deneyim atölyeleriyle zenginleştirilmiş bir program. Böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan biz keyif duyuyoruz. Projeye emek veren bütün arkadaşları kutluyoruz. San derece kıymetli, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve ifade edebilmeleri için iyi bir ortam burası” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi-İşlem Daire Başkanı İlker Şahin:

“Günümüz teknolojisine ayak uyduracak çalışmalar yapıyoruz”

Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı’nın standında oluşturulan teknolojik ürünler sergileniyor. Bilgi-İşlem Daire Başkanı İlker Şahin ise, “Böyle bir organizasyonda bulunmaktan biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük keyif alıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı olarak tekno-girişim zirvesinde standımızla yerimizi aldık. Burada aslında dört tane departmanımızdan biri olan Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz çalışmaları sergiliyoruz. Burada çukuru tespitinden tümsek tespitine, otobüslere taktığımız sensörlerle hava kirliliği ölçümlerine kadar tespitler yapıyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığımıza veya diğer daire başkanlıklarımıza imal ettiğimiz yeni nesil teknoloji ürünlerimiz var. Mesafe ölçer teknoloji ürünlerimiz var. Deniz suyu sıcaklığını ölçer teknoloji ürünlerimiz var. Mesela körfez bölgesiyiz, bu bölgelerimizde deniz suyunu ve hava ortam nemini ölçen sistemler yapıyoruz. Yine resim görüntü işleme sistemleriyle kalabalık noktalarımızda insan sayımı gerçekleştiriyoruz. Günümüz teknolojisine ayak uyduracak çalışmaları Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’ın inovatif düşünmesi noktasında vizyonel çalışmalarımızı biz de şehrimiz için hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.