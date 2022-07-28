Gençler doğayı keşfedip fark edip koruyacaklar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi’nin TÜBİTAK 4004 “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi” çerçevesinde hazırladığı “Doğayı keşfet, fark et, koru 2” projesi, Türkiye genelinde desteklenen 103 projeden biri olarak 100 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Sinan Onar ve Melek Dinçer tarafından hazırlanan projede; müsilaj, iklim, ata tohumları, arı, yaban hayatı, geri dönüşüm gibi biyoçeşitlilik için önemli konular ikinci projeye eklenip işlenecek. Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz, kurumun ve Bandırma ilçesinin 3. TÜBİTAK 4004 projesini gerçekleştireceklerinden mutlu olduklarını belirterek projenin gençlerin doğaya, bilime ve sanata bakışlarını zenginleştireceğini ve bunun da yarınlar için önemli olduğunu ifade etti.

Proje yürütücüsü Sinan Onar, “Balıkesir ilinde öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencilerden seçilen katılımcılar, proje süresince biyoçeşitlilik temelli disiplinler arası bir doğa eğitimi alacaklar. Bu amaçla, Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi, Kuş Cenneti, Kocaçay Deltası Sulak Alanları ve Karacabey Longoz Ormanları gibi önemli alanlarda doğayı keşfedecekler” dedi. BİLSEM öğretmenlerinden Melek Dinçer, katılımcıların doğanın işleyiş sistemi hakkında bilimsel bilgi ve becerilere sahip olmaları, bilinçli ve duyarlı bir doğa sevgisi geliştirmeleri, biyoçeşitliğinin kıymetini fark etmeleri ve onu korumak için bilinçlenmeleri projemizin hedeflerinden olduğunu belirtti.

Üç uzman, 18 eğitmen, 5 rehber ve 1 sağlık görevlisinin yer aldığı projede Biyoloji öğretmeni Sinan Onar proje yürütücüsü olarak görev alıyor. Ayrıca Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi gibi alanında uzman hocalar da projede uzman olarak görev yer alıyor. Projeye Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Erdek Belediyesi, Karacabey Belediyesi, BANDAK ve TEMA projeye destek veriyor.