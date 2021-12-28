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Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması il finali Havran’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce mesleki yarışmalar kapsamında İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlenen “Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması” Balıkesir İl finali Havran Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

BALIKESİR 28.12.2021, 20:44
Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması il finali Havran’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce mesleki yarışmalar kapsamında İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlenen “Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması” Balıkesir İl finali Havran Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Temaşalık Mahallesi Veysel Karani Camii’nde yapılan etkinliğe Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Aka, çeşitli sivil toplum örgütlerinin başkanları, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin meslek dersleri başta olmak üzere ders kazanımlarını desteklemek, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla yapılan yarışmaya 13 farklı ilçedeki 14 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.

Havran Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şahin Polat’ın açılış konuşmasının ardından bir selamlama konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu din hizmetlerinde etkili ve etkin hutbe sunumunun önemli olduğunu ve bu tarz yarışmalarda kaybedeninin olmadığını belirtti.

Genç hatiplerin hutbelerini okumalarının ardından jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selman Kocabıyık birinci, Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Dolu ikinci ve Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Huzeyfe Işık üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacı Selman Kocabıyık Balıkesir’i bölge yarışmasında temsil etme hakkını kazandı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediye takdim ederek bu yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Havran İlim Yayma Cemiyeti tarafından öğrenciler için hazırlanan hediyeleri de Havran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayhan ve Cihannüma Derneği İl Başkanı Seyfullah Akkaya takdim etti.

Genç Hatipler Hutbe okuma yarışmasında 1.olan Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selman Kocabıyık’a ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu tarafından verildi. İkinci olan Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Dolu ödülünü Önder ve Eğitime Destek Platformu İl Başkanı İbrahim Salı’nın, üçüncü olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Huzeyfe Işık da ödülünü emekli vaiz Halil Taş Hocanın ellerinden aldı.

Öğretim görevlisi Şemsettin Çoban başkanlığında yarışmanın jüri üyeliklerini yapan İl Müftülük Eğitim Uzmanı İbrahim Erkekoğlu, Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali, Emekli öğretmen Feyzullah İbiş ve Emekli Öğretmen Osman Nuri Uçar’a emeklerinden dolayı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Aka tarafından teşekkür edilip ödülleri verildi.

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