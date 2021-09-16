Geleceğin buluşçuları projelerini tanıttılar

Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Balıkesir Avlu’da bulunan Sergi Salonunda açıldı.

Geleceğin buluşçularının yetiştiği Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nin pandemi şartları sebebiyle ertelediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı dün Balıkesir Avlu Sergi Salonunda açılışı yapıldı. Düzenlenen açılışa Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Kurumu Müdürü Turgut Kıvanç ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Program Kurum Müdürü Turgut Kıvanç ile açılış konuşmalarına şu şekilde başladı: Pandemi şartlarından dolayı açılışını ertelediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz çok büyük emekler verdiler, yaptıkları projeleri bugün burada tanıtıyorlar” dedi.

Türkiye teknoloji konumunda çok ilerledi

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Kurumu Müdürü Turgut Kıvanç’ın ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Türkiye’nin teknoloji konumunda çok fazla ilerlediğini vurgulayarak bunun bilim ve sanat merkezindeki öğrenciler sayesinde olduğunu söyledi. Müdür Yıldız: “Bu güzel fuarda bizleri sizlerle buluşturan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nin değerli yöneticilerine ve buraya katılım sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Açılıştan önce kendi aramızda Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nin Balıkesir’deki kuruluş sürecini konuştuk. Türkiye’nin her yerinde bilim ve sanat merkezleri kurulurken insanlar ‘başımıza icat çıkarmayın’, ‘ne gerek vardı bunlara’ şeklinde konuşuyorlardı. Ben de şuan bununla ilgili sizlere ne olur başımıza icat çıkartın diyorum. Bunlara çok ihtiyacımız var. Yıllarca bize su akar Türk bakar dediler. Ama şuanda geldiğimiz noktada teknoloji anlamında çok ileri bir noktaya geldik. Kendi silahımızı, tankımızı, uçağımızı, İHA ve SİHA’larımızı üreten bir ülke konumuna geldik. Bunda da bu yetişen genç beyinlerimizin çok önemi var. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki öğrencilerimizin gelecekte Türkiye’nin yeniden şekillenmesinde çok büyük rol oynayacaklarına canı gönülden inanıyorum. Sizleri yetiştiren, emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ise En iyi eğitim yatırımının bu tarz bilimsel projeler olduğunu söyleyen Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş yeteneğine göre eğitilmemiş öğrenci hayallerine kanat çırpamaz diyerek teknolojinin eğitimdeki önemine vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesi kesilerek fuara katılan öğrencilerin projeleri incelendi.