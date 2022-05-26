Geleceğin bilim insanları FEST’ON’da buluştu

Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Balıkesir Bilim ve Teknoloji Festivali başladı. İki gün sürecek olan FEST’ON’da öğrencilerin hazırladığı projeler yer alıyor.

Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Fuarı’nın açılışı Vali Yardımcısı Turgay Hakan Bilgin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile eğitim alanındaki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan festival açılışında daha sonra protokol konuşmaları yer aldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığı stantları gezdi.

Şahin: “Kendi teknolojimizi kendimiz üretmemiz gerekiyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı törende yaptığı konuşmada günümüzde teknolojinin önemine değindi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de konuşmasında teknolojinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Şahin, “Bilim ve Teknoloji Festivali sadece bir farkındalık oluşturmak ve hoşça vakit geçirmek için düzenlenmiş bir etkinlik değil. 2023 Hedefleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve desteğiyle başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi" nin ve şehrimizde ilk defa düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivalinin asıl hedefi Türkiye’nin geleceğinin insan kaynaklı olduğu ve bu insan kaynağının Bilim ve Teknoloji Temelli olmasıdır. Bilim ve Teknoloji aslında satın alınabilen bir ürün değildir. Son model teknolojik bir ürünü satıl alsanız dahi bu ürünü size satan devlet ile sorun yaşadığınızda bu ürünlerin birer hurda yığını haline dönüştürüldüğünü ülkemiz hem kendi tecrübesiyle hem de Dünya’da başta komşu devletlerin içine düştükleri durumlar ile defalarca yaşadı. Son model uçağın, aracın, cep telefonunun size bunu satan devlet zamanı geldiğinde bir düğmeye basarak size sattığı ürünleri kullanılmaz hale dönüştürerek ülkeleri kolayca işgal ettiklerini gördük. Terörle mücadele eden ülkemiz kiraladığı İHA , SİHA lar ile bir netice alamadığını tecrübe ederek kendi İHA ve SİHA’larımızı üreterek terörle mücadele edebilen, kardeş Azerbaycan’da Karabağ bölgesindeki işgali sonlandırabilen, Cezayir’de Mavi Vatan savunması yapabilen bir ülke haline dönüşmüştür. Yeniden Büyük Devlet olmanın, sözünü dinleterek yeryüzünde yeniden Adaleti tesis edebilmenin yolu kendi teknolojimizi üretmekten geçiyor” diye konuştu

Vali Yardımcısı Bilgin: “Devletlerin ve milletlerin geleceği teknolojiyle şekilleniyor”

Vali Yardımcısı Turgay Hakan Bilgin ise bilim ve teknolojinin önemine değinerek, “Devletlerin, milletlerin kaderi bilim ve teknolojiyle, bilimin getirdiği ekonomik üstünlükle şekilleniyor. Bu anlamda kadim medeniyetimizden aldığımız ilim, irfan medeniyeti olmamız hasebiyle bizlere de aslında büyük, geniş kaldı. Önemli olan bu mirası en güzel şekilde değerlendirmek ve çağın yeniliklerini geleneksel kültürümüzle, inancımızla birleştirebilmek. Bu manada son dönemde çok güzel çalışmaların olduğunu da görüyoruz. Milli teknoloji hamlesi adı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli devlet büyüklerimizin desteklediği çok güzel yatırımlar var. Yine hepimizin çok yakından takip etiği TeknoFest gibi yüzbinlerce öğrencimizi, bilim ve teknoloji meraklısını buluşturan etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimiz yavaş yavaş kardeş coğrafyalara, gönül coğrafyamıza da yayılmaya başladı. Bugünlerde Azerbaycan’da da TeknoFest’in ilk yurt dışı atağını görmüş olduk” dedi.

Yapılan açılış töreninin ardından Vali Yardımcısı Turgay Hakan Bilgin ve beraberindekiler stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında bilgiler aldı.