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Gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri için ilçede bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı gazileri unutmadı.

BALIKESİR 15.09.2021, 14:43
Gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri için ilçede bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı gazileri unutmadı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür ve ilçe yöneticileriyle birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şubesi’ni ziyaret eden AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı’yı kalabalık bir gazi topluluğu karşıladı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, Milletvekili Yavuz Subaşı’ya kendilerine yönelik yapmış olduğu hizmetler nedeniyle bir plaket takdim ederken; Subaşı da Kıranoğlu’na, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir portresini hediye etti.

Milli Mücadele yıllarında Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan şehit ve gazileri minnetle anan Yavuz Subaşı, başta şehit aileleri olmak üzere gazilerin Türk Milleti’nin baş tacı olduğunu vurguladı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu’ndan ilçede yaşayan gazilerin yaşadıkları sorunları öğrenerek not eden Yavuz Subaşı, bu sorunların acilen çözümlenmesi için gerekli girişimleri bir an önce yapacağının da sözünü verdi.

Ziyaret, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın gazilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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