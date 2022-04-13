Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit’e 88. yılı düzenlenen törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit’e gelişinin 88. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ömer Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve diğer daire amir ver müdürleri katıldı.

Protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fernur Sözen MTAL Okul Müdürü Ayhan Çelik yaptı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin şiir okuduğu programın son bölümünde Yaşyer İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.