Gazeteciler Cemiyetinden jandarmaya ziyareti

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Dr. Tarık Hekimoğlu’nu ziyaret etti. Buluşmada, Balıkesir’de ki basın mensuplarıyla Jandarma teşkilatı arasındaki ilişkiler ele alındı.

BGC Başkanı Demir, resmi kurum ve kuruluşlara kayıtları olmayan sözde medya organları adı altında düzenlenen basın kartı ve araç görev kartı kullanımına dikkat çekti.

Halen yürürlükte olan basın kartı örneklerini Kd. Albay Dr. Tarık Hekimoğlu’na yazı ekinde sunan Demir, kullanılan sözde basın ve araç görev kartlarının engellenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hassasiyetinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Balıkesir Basınına ve basın emekçilerine karşı gösterdiği yakın ilgiye teşekkürlerini ilettiği İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Dr. Tarık Hekimoğlu’na, cemiyet yayınları arasındaki "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" kitabını takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimoğlu ise, gazeteciliğin önemine değinerek, işini mesleğinin ilkeleri doğrultusunda yapan gazetecilere görevlerinde başarı diledi.