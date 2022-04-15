Gaz tüpü kaçağı patlamaya neden oldu, 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde mutfak tüpünün gaz kaçırması sonucunda bir patlama meydana geldi. Patlamada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Altınkum Mahallesi 2081 Sokak Özperikent sitesinde mutfak tüpünün gaz kaçırması sonrasında bir patlama gerçekleşti. Patlamada evde büyük maddi hasar meydana gelirken H.Ç. ayağından, M.Ç. ise elinden yaralandı. Mutfak tüpünün ocaktan gaz kaçırdığı ve patlamaya neden olduğu iddia edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 acil ekipleri tarafından yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.