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Fuhuştan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Balıkesir polisi fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan aranan şahsı yakaladı.

BALIKESİR 14.06.2022, 23:35
Fuhuştan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Balıkesir polisi fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü hakkında fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.A. isimli şahsı yakaladı. Adli işlemler sonrası zanlı tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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