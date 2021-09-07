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Fotoğraf topluluğundan sergi

Gönen 13.oya ve çeyiz festivali ve kurtuluş etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

BALIKESİR 07.09.2021, 08:41
Fotoğraf topluluğundan sergi

Gönen 13.oya ve çeyiz festivali ve kurtuluş etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Gönen Fotoğraf Topluluğu tarafından 13. Oya ve Çeyiz Festivali ile ilçenin kurtuluş etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Gönen Çevresi Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği ve bir seyahat firmasının katkılarıyla Gönenli fotoğrafçılar Rahmi Temurcan Küratörlüğünde Gönen Yıldız meydanında "Gönen kırsalında kadın olmak " temalı 21 fotoğraftan oluşan sergi açtılar. Fotoğrafçılar Alpaslan Yalçınkaya, Ercan Fırat, Erkan Arslan, Erol Kuş, Merve Başoğlu, Rahmi Temurcan ve Tamer Evyapan’ın 3’er fotoğrafla katıldığı sergi büyük beğeni topladı. Serginin beş gün süreyle açık kalacağı, daha sonra bir hafta süreyle de Gönen Termal otelde sergileneceği açıklandı.

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