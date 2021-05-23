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Fırtınadan kopan paneli itfaiye vinçle indirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fırtına nedeniyle bağlantıları kopan güneş enerjisi paneli çatıdan itfaiyenin uzattığı vinç yardımıyla indirildi.

BALIKESİR 23.05.2021, 21:53
Fırtınadan kopan paneli itfaiye vinçle indirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fırtına nedeniyle bağlantıları kopan güneş enerjisi paneli çatıdan itfaiyenin uzattığı vinç yardımıyla indirildi.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri Altınoluk Mahallesi Karadut Sokak’taki 4 katlı apartmanlarının çatısından fırtına nedeniyle güneş enerjisi bağlantılarının koparak panelinin yola düşmek üzere olduğunu bildirerek itfaiyeden yardım istediler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk müfreze ekipleri, büyük tehlike arz eden paneli, caddeye düşmeden vinç yardımı ile aşağıya indirdi. Apartman sakinleri, kimsenin zarar görmeden paneli aşağıya indiren ekiplere teşekkür etti.
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