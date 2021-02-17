Fırınlardan duman tütmeye devam edecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yirmi yıl önce dönemin Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi tarafından Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda geleneklerine uygun olarak yapılan sokak fırınları tepeden tırnağa yenilendi. Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çökme tehlikesi olan fırınları elden geçirip, vatandaşların kullanımına sundu.

Belediye mülkiyetindeki alanlara yirmi yıl önce yapılan üç adet fırın, iki bin hanenin yaşadığı ve yaklaşık altı bin nüfusu barındıran mahalle halkının yoğun kullanımı nedeniyle yıprandı. Vatandaşlar fırınların yakın bir zamanda kullanılamaz duruma geleceğini bildirerek yenilenmesini istedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yenileme çalışmaları sonucunda üç fırın da baştan aşağı yenilendi. Yenilenen fırınlarda kendi geleneklerine göre ekmek pişiren kadınlar çalışmalar nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ettiler.

Sofralarından ekmek eksik olmasın

Kadınların pişirip ikram ettiği sıcak ekmelerin tadına bakan Başkan Ergin, “Fırınların çatı ve bacaları dahil olmak üzere tüm revizyonu yapıldı. Çatısı, bacası ve içindeki ateş tuğlalarına kadar her şey tepeden tırnağı yenilendi. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır kendi geleneklerini yaşatıyorlar. Kendi ekmeklerini kendileri üretiyorlar, üç fırın da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor, neredeyse bacadan duman tütmediği gün yok gibi. Bu nedenle de artık yıpranmaya ve iş görmemeye başlamış. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Sofralarından ekmek eksik olmasın” dedi.