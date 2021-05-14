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Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mescidi Aksa ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

BALIKESİR 14.05.2021, 15:41
Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mescidi Aksa ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sındırgı’da Şerif Paşa Camii de cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mescidi Aksa’nın ve Kudüs ün işgalden kurtulması için eller semaya açıldı.

Gıyabi cenaze namazına pandemi kuralları çerçevesinde sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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