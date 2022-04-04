FEKAL İspanya’dan stajyer ağırlıyor

Uluslararası proje ve çalışmalar konusunda Balıkesir’in önde gelen okullarından olan Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi (FEKAL) İspanya’da eğitimini devam ettiren Gema Baren’e stajı için ev sahipliği yapıyor.

İspanya’nın Burgos şehrinde bulunan Burgos Üniversitesinde Eğitim alanında Master yapan Gema Baren, bu alanda stajını yapmak için FEKAL’i tercih etti. FEKAL’i tercih etme sebebinin yerel, ulusal, uluslararası projelerin, etkinliklerin ve çalışmaların olduğunu ifade eden Baren, GÖK (Gönüllü Öğrenciler Kulubü) bulunmasının da bu seçimde etkili olduğunu söyledi.

Üç aylık stajını FEKAL’de yapacak olan Baren, Mayıs ayının sonuna kadar geçmişte yapılan çalışmalarla ilgili araştırma ve değerlendirmeler yaparken yeni planlanan etkinlik ve çalışmalarda da hem bir çalışan hem de bir rehber olarak görev alacak. Baren yabancı dil derslerinde öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri için onlara yardımcı olacak, bunun yanında öğrencilerin üniversite ve gelecekteki yaşamlarında yurtdışında ne gibi proje ve çalışmalara katılabilecekleri konusunda onlara rehberlik edecek. Ayrıca, GÖK ile toplantılar yaparak öğrencilerin bugüne kadar ne gibi etkinlikler yaptıkları hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve onlara çevre ve toplum için faydalı çalışmalar konusunda rehberlik edecek. Gönüllü Öğrenciler Kulübü başkanları olan Korgül Çetin ve Ayşenur Çandır, Gema ile uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ve iyi örnekler oluşturacak çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler. Ayrıca, Baren FEKAL’de AB projeleri, Öğrenci Değişimleri ve Kardeş Okullar konularındaki çalışmalarda yardımcı olacak ve etkinliklere destek verecek.

Uluslar arası çalışma ve işbirliğine çok önem verdiğini ifade eden Okul Müdürü Bedia Narlı, üniversite öğrencileri ile staj imkanı sunan ev sahibi kurumları buluşturan ve Avrupa’dan 600’den fazla kurumun yer aldığı Eu4eu.org adlı sistemde FEKAL’in Türkiye’den tek kurum ve bu sistemdeki tek okul olduğunu ifade ederek, Gema’nın yapacağı çalışmaların öğrencilerin hem şu anki hem de gelecekteki çalışma, proje ve planlarına olumlu yönde etkili olacağını ifade etti.