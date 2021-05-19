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Evin bodrum katındaki çöpler tutuştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde boş evin bodrum katında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BALIKESİR 19.05.2021, 22:20
Evin bodrum katındaki çöpler tutuştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde boş evin bodrum katında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi 512 Sokak’ta Orduevi arkasında bulunan 2 katlı eski evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının bodrumda bulunan çöplerin üzerine sigara atıldığından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.
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