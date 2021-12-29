ETO’dan robotik kodlama eğitimine destek

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu’nda oluşturulacak robotik kodlama atölyesine Edremit Ticaret Odası’ndan (ETO) büyük destek.

Geçtiğimiz günlerde Edremit Ticaret Odası tarafından Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu’na Yazılım ve Tasarım Beceri Atölyesi yapılması için imzalanan “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi İşbirliği” protokolü imzalanmıştı.

Protokol kapsamında Robotik Kodlama Atölyesi’nde kullanılacak olan 4 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet üç boyutlu yazıcı, 6 adet Mano malzeme kutusu, 2 adet robot araba kiti, 3 adet Arduino Uyumlu Proje Seti ve 15 adet Arduino Süper Başlangıç Seti Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon tarafından Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu müdürü Kural Eken’e teslim edildi.

Yardımseverliklerinden ötürü Edremit Ticaret Odası’na teşekkür eden Müdür Eken eğitime kazandırılan robotik kodlama malzemelerinin geleceğe ışık tutan gençlere hayırlı olmasını diledi.