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Eski vali konağı BENGİ Ortaokulu oldu

ESKİ VALİ KONAĞI BENGİ ORTAOKULU OLDU

Eski vali konağı BENGİ Ortaokulu oldu

ESKİ VALİ KONAĞI BENGİ ORTAOKULU OLDU

29 Mayıs 2020 Cuma 17:51
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Eski vali konağı BENGİ Ortaokulu oldu

Balıkesir’de görev yapan valililere konak olarak hizmet veren eski valilik konağının satışından gelen para ile yapılan 32 derslikli BENGİ Ortaokulu yeni eğitim yılında hizmet verecek.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, eğitim yatırımlarının son durumlarını yerinde inceledi. Vali Yazıcı, Balıkesir’de yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yazıcı, eğitime yapmış olduğu desteklerin en anlamlısını, Vali Konağının satışından elde edilen gelir ile 32 derslikli okul yaptırarak gösterdi. Balıkesir’de adeta bir eğitim gönüllüsü gibi çalışan ve eğitim konusunda bütün çalışmaları destekleyen Vali Yazıcı, eğitime yapılan yatırımın, Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasında olan binalarda incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, Balıkesir’de devam eden kamu yatırımlarının takip edilerek, sonuçlandırılması için bu tür incelemelerin artarak devam edeceğini belirterek, inşaatların biran önce tamamlanarak, eğitim-öğretime kazandırılması için yetkililere talimat verdi. Vali Ersin Yazıcı, Turizm Otelcilik Uygulama Oteli, 32 derslikli İmam-Hatip Lisesi ve yurt binası, 32 derslikli Bengi Ortaokulu ve Balıkesir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurt binasında incelemelerde bulunarak, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve diğer ilgililerden geniş kapsamlı brifing aldı.

Vali Yazıcı, "Beni bugünlere devletimin sağladığı olanaklar getirdi"

Çocukların eğitimi için en iyi ortamların hazırlanması gerektiğine işaret eden Vali Yazıcı, "Bandırma Caddesinde bulunan 986 metre kare alana kurulu olan Vali Konağını yaklaşık 2 yıl önce sattık. Yeni okul binasına ihtiyacımız vardı. Eski vali konağının satışından elde edilen parayla yapımına başladığımız Altıeylül Bahçelievler Mahallesinde 32 derslikli BENGİ Ortaokulunu tamamlamak üzereyiz. Eğitim seferberliğimiz devam ediyor. Balıkesir’de hayırsever vatandaşlarımızın da çok sayıda okul yaptığını görüyoruz. Hayırseverlerimiz desteklerine devam ediyor. Devlet-millet kaynaşmasını sağladık ve hepimiz elimizi taşın altına koyarak bu güzel hizmetleri milletimize ve memleketimize, onların evlatlarına, çocuklarına sunmuş olduk. Çocuklarımızı hak ettikleri şekilde kaliteli bir eğitimle bütün dünya çocuklarıyla yarıştırmaya devam edeceğiz. Onları ileride dünyada söz sahibi insanlar yapacağız. Geleceğin insanlarına yatırım yapmak için en iyi hizmet okul yaptırmak. Geleceğimiz ve güvencemiz çocuklarımızdır. Artık eğitimde çok önemli noktalara geldik. Hayatım boyunca bir ülkenin geleceğini o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlı olunduğuna inandım. Beni bugünlere devletimin sağladığı olanaklar getirdi" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, okul yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilisinden inşaatla ilgili bilgiler alarak inşaatın fen ve teknik şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini, işçilik ve bazı yapım eksikliklerinin ivedilikle yerine getirilmesini, dikkatli çalışma yürütülmesini ve en kısa zamanda inşaatların bitirilmesini istedi. Vali Ersin Yazıcı, yaptığı incelemelerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi ve inşaatların zamanında bitirilip hizmete konulması konusunda uyarılarda bulundu.

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