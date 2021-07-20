Eşini öldürüp polise teslim oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin evinde bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

Bandırma Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir yıl önce evlendiği ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı eşini öldüren Cüneyt K. (39) polisi arayarak teslim oldu. Gece geç saatlerde yaşanan olayda iddialara göre, Cüneyt K. beş aydır ayrı yaşadığı eşi Kader K.’ye (46) arefe gecesi barışmak için gitti. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Cüneyt K. bıçakla eşi Kader K.’yı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından telefonla polis ekiplerini arayan Cüneyt K. eve gelen polislere teslim oldu. Cüneyt K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çiftin ikinci evlilikleri olduğu ve ilk evliliklerinden ikişer çocukları bulunduğu Cüneyt K. için ise uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.