33 yıl aradan sonra ilk kez Kırkpınar’da başpehlivanlık kürsüne çıkan Balıkesirli güreşçi Ertuğrul Dağdeviren, “Kurtdereli Güreşleri’nde altın kemeri Balıkesir’den dışarıya çıkarmayacağız” diyerek rakiplerine meydan okudu.

661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 38 güreşçisi farklı boylarda dereceler alırken 33 yıl aradan sonra ilk defa Balıkesirli bir güreşçi Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren yarı finalde güreşerek başpehlivanlık kürsüsünde kupayı kaldırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz güreşlerde derece yapan sporcuları makamında ağırlayarak altın ile ödüllendirdi. Ertuğrul Dağdeviren yaptığı açıklamada, “Kurtdereli Güreşleri’nde altın kemeri Balıkesir’den dışarıya çıkarmayacağız” dedi.