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Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

BALIKESİRLİ HAYIRSEVER ERMİŞLER AİLESİ’NİN DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ’NİN YAPIMINI ÜSTLENDİĞİ OKULUN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI. 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANAN ERMİŞLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 24 DERSLİKLİ OLACAK. ERMİŞLER AİLESİ OKULUN AYRICA SPOR SALONUNUN DA YAPIMINI ÜSTLENDİ.

BALIKESİR 20.07.2020, 15:21
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Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Balıkesirli hayırsever Ermişler Ailesi’nin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin yapımını üstlendiği okulun temeli düzenlenen törenle atıldı. 2021 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 24 derslikli olacak. Ermişler ailesi okulun ayrıca spor salonunun da yapımını üstlendi.

Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin temel atma töreninde aile adına konuşan Fahri Ermişler 70 yıldır Balıkesir’in ticaret, sanayi ve sivil toplum hizmetlerine katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi. Ermişler hayırların en kıymetlilerinden biri olan eğitime destek konusunda Balıkesir’e ve ülkeye hizmetin yanında hayırdan ziyade asli bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmayan yapılar arasında yer alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin yeniden yapımını üstlenen Ermişler Ailesi yeni okulun temelini attı. Gündoğan Mahallesi’nde yapılacak Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi inşaatı 6 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip 24 derslikli olacak. Ermişler Ailesi ayrıca okulun depreme dayanıksız olduğu için yıkılan spor salonunun yapımı içinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile protokol imzaladı. Ermişler Ailesi okulun inşaatını 2021 eğitim-öğretim yılı içinde bitirerek eğitim camiasına kazandırmayı amaçlıyor. Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin müteahhitliğini Ümit Arslan’ın sahip olduğu Metropol Ada İnşaat üstlendi.

Fahri Ermişler: “Eğitime destek asli görevimiz”

Temel atma töreninde Ermişler Ailesini temsilen Fahri Ermişler yaptığı konuşmada eğitime katkı amacıyla yaptırdıkları okulun hayırdan ziyade asli görevleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Ermişler Ailesi 70 seneyi aşkın süredir ticaret, sanayi ve sivil toplum hizmetleriyle Balıkesir ve ülkemize hizmet etmeye devam etmektedir. Ama bugün hepimizin açısından hayırların en kıymetlilerinden biri olan eğitime destek konusunu Ermişler Ailesi olarak bizler devletimize, milletimize ve şehrimize hizmetin yanında hayırdan ziyade asli bir görev olarak değerlendiriyoruz. Sizlerin de destekleriyle 24 derslikli Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi inşaatını en kısa zamanda tamamlayarak eğitime kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve ayrıca yıkılan okulumuzun spor salonunu da yeniden yapılmasını Sayın Valimizin de teşrifleriyle üstlenmiş bulunuyoruz. İnşallah iki inşaatı da 2021 yılı eğitim-öğretim dönemi içinde tamamlayıp öğrencilerimize ve eğitim camiamızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi asli bir görev olarak gördüğümüz bu eğitim hayrını Balıkesir’imize, ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederken, şehrimizi ve ülkemizi her alanda müreffeh kılmak için Ermişler Ailesi olarak dün olduğu gibi yarınlarda da devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Valimiz olmak üzere Ermişler Ailesine destek veren herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.”

Vali Şıldak: “Hayırseverler Ermişler Ailesini tebrik ediyorum”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşmada Balıkesir’in eğitimde önemli illerden birisi olduğuna dikkat çekerek Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin yapımını üstlenen Ermişler Ailesi’ne teşekkür etti. Vali Şıldak şunları ifade etti:

“İlimiz için, eğitim için en güzel hamlelerden biri tabi yeni okul yapımı ve okullarımızın yenilenmesidir. Bu anlamada bugün temelini atarak eğitime kazandıracağımız okulumuz içinde bulunduğumuz süreçte 8 okulumuzdan bir tanesi. İlimizde, ülkemiz genelinde depremsellik yönünden riskli olan, yeterli sağlamlığı taşımayan okul binalarımız Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu çerçevesinde belirlendi. İlimizdeki belirlenen okullarımızdan bu şekilde 8 okulumuzu hayırsever vatandaşlarımız yapımını üstlenerek Balıkesir halkının eğitim konusuna verdiği önemi, kadirşinaslığı bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Edremit ilçemizde 3 okulumuzu yine böyle çok değerli hayırseverimiz tarafından yapılmasına ilişkin protokolleri imzaladık. Bugün de Ermişler Ailesi’nin faaliyetlerini, hayırseverliklerini taçlandırdıkları böyle bir girişimle en lüzumlu zamanda devletimizin yaptığı girişime, hamlesine en büyük desteği vererek ilimize bir Anadolu Lisesi ve bununla da yetinmeyerek aynı bahçe içinde bir spor salonu kazandırmış olacaklar. Bende kendilerini tebrik ediyorum. İlimize hayırlı olmasını, eğitim camiamıza, çocuklarımıza, velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okulun yapımında görev alacak mühendisinden işçisine şimdiden kolaylıklar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız 2023 eğitim vizyonu bakış açısıyla çok önemli hamleler yapıyor. Hükümetimizin eğitim politikasının uygulanmasında yeni okulların eğitim hayatına kazandırılması kadar bunun kadar önem taşıyan yenilikçi sınıflarının, tasarım, beceri atölyelerinin de okullarımızın içinde yerini alması konusunda çok önemli adımlar atıyor. Artık 5 yıl öncenin 10yıl öncenin eğitimi anlayışıyla değil çok yeni bir vizyonla çok geniş bakış açısıyla çocuklarımızı sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetişmeleri, hayata atılmaları anlamında en güzel hamle bu yenilikçi sınıfların, tasarım ve beceri atölyelerinin okullarımıza kazandırılmasıdır. Bu yönde de görebildiğim kadarıyla Balıkesir bir eğitim şehri olarak gerçekten bu konuda da marka şehir olarak üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah bundan sonra burada bulunan bütün hazirunun destekleriyle, katkılarıyla el birliğiyle eğitim konusu Balıkesir’in birinci önceliği olmaya devam edecek ve yeni girişimlerle hem fiziki altyapının güçlendirilmesi hem de eğitime yönelik uygulanacak projelerle en doğru adımların atılması konusunda bizim de birinci önceliğimiz eğitim olacak.”

Ermişler ailesi protokolle temeli attı

Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin temel atma törenine Hayırsever Ermişler ailesi adına Emin Ermişler, İbrahim Ermişler, Fahri Ermişler, Naci Ermişler. Cüneyt Ermişler, Cengiz Ermişler ve Efe Ermişler’in yanı sıra Vali Hasan Şıldak, Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile il protokolü katıldı.

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